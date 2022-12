Russia-Ukraine War: Pilot ने डाली थी खून से लथपथ Selfie, जेलेंस्की ने दिया 'हीरो ऑफ यूक्रेन' का सम्मान

नई दिल्लीPublished: Dec 10, 2022 10:50:53 am Submitted by: Amit Purohit

Hero of Ukraine: यूक्रेन के एक पायलट को अपने विमान से बाहर निकलने से पहले दो मिसाइलों और पांच ईरानी आत्मघाती ड्रोन (Shahidi Suicide Drones) को मार गिराने और अपने खून से सने चेहरे की सेल्फी लेने के लिए वीरता पुरस्कार मिला है।

Major Vadym Voroshylov was awarded the medal 'Hero of Ukraine'

ईरान निर्मित ड्रोन में विस्फोट होने के बाद यूक्रेन के मेजर वादिम वोरोशीलोव (Major Vadim Voroshilov)अपने मिग फाइटर जेट (MiG fighter jet) से कूद गए, जिससे उनके सिर में घाव हो गया जिससे उनके चेहरे से खून बहने लगा। लेकिन अक्टूबर की रात की वह भीषण लड़ाई ने उन्हें थम्स अप करने और तुरंत सेल्फी लेने से नहीं रोक पाई। एक महीने बाद, अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने वोरोशिलोव को देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'हीरो ऑफ यूक्रेन, ऑर्डर ऑफ द गोल्ड स्टार' (Hero of Ukraine, Order of the Gold Star) का खिताब दिया है।