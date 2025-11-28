7 इमारतों में लगी आग हॉन्ग कॉन्ग के इतिहास का दूसरा सबसे भीषण फायर एक्सीडेंट, मरने वालों की संख्या पहुंची 94

हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong) में बुधवार को ताई पो (Tai Po) जिले में वांग फुक कोर्ट (Wang Fuk Court) नाम के करीब 2,000 फ्लैटों वाले आवासीय परिसर में लगी आग से हाहाकार मच गया। इस आग के असर से 8 में से 7 इमारतें धधक उठी और चीखपुकार मच गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारतों में फैल गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। हॉन्ग कॉन्ग के इतिहास का यह दूसरा सबसे भीषण फायर एक्सीडेंट है। इससे पहले 1948 में हॉन्ग कॉन्ग में लगी भीषण आग ने 135 लोगों की जान ली थी।