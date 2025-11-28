7 इमारतों में लगी आग हॉन्ग कॉन्ग के इतिहास का दूसरा सबसे भीषण फायर एक्सीडेंट, मरने वालों की संख्या पहुंची 94

Hong Kong fire incident (Photo - Bloomberg)
हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong) में बुधवार को ताई पो (Tai Po) जिले में वांग फुक कोर्ट (Wang Fuk Court) नाम के करीब 2,000 फ्लैटों वाले आवासीय परिसर में लगी आग से हाहाकार मच गया। इस आग के असर से 8 में से 7 इमारतें धधक उठी और चीखपुकार मच गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारतों में फैल गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। हॉन्ग कॉन्ग के इतिहास का यह दूसरा सबसे भीषण फायर एक्सीडेंट है। इससे पहले 1948 में हॉन्ग कॉन्ग में लगी भीषण आग ने 135 लोगों की जान ली थी।
हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या 94 हो गई है। पहले 44 लोगों की मौत की खबर आई थी। बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 55 हो गया और अब स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 94 लोग इस भीषण हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।
बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है लेकिन इसमें मुश्किल हो रही है। कई लोगों के अभी भी इमारतों के मलबे में फंसे होने की आशंका है।
इस भीषण हादसे के बाद 76 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। घायलों में से कई लोगों की स्थिति नाज़ुक बताई जा रही है।
हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में आग लगने की वजह का अभी भी पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने नवीनीकरण का काम कर रही कंपनी के 3 अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया है।
