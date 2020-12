CORONA VACCINE : कोरोना के लिए टीकाकारण में ब्रिटेन कैसे निकला आगे

-अमरीकी कंपनी फाइजर के टीके को इंग्लैंड में सबसे पहले मंजूरी (US company Pfizer vaccine first approved in England)

-भारत में अगले वर्ष से शुरू हो सकता है टीकाकरण