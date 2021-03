SUEZ CANAL JAM : स्वेज नहर में विशाल जहाज ने रोका रास्ता, जाम में 200 से ज्यादा जहाज फंसे

-193 किलोमीटर लंबी है लाल सागर और अरब सागर को जोडऩे वाली स्वेज नहर (193 km is the Suez Canal connecting the Red Sea and the Arabian Sea)

-400 मीटर लंबे जहाज को निकालने में लगे हैं आठ जहाज

-जाम जल्द नहीं खुला तो तेल की कीमतों में होगी वृद्धि