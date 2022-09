Bill Gates On Global Hunger Crisis: बिल गेट्स ने यूक्रेन में जारी जंग के कारण दुनियाभर में बढ़ रही भूख की समस्या पर चिंता जाहिर की और बताया कि इसे हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

कोरोना महमारी के बाद रूस-यूक्रेन में जारी जंग के कारण दुनियाभर में महंगाई, खाद्य संकट और फिर भूख की समस्या बढ़ी है। ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ ने अपनी ‘गोलकीपर्स रिपोर्ट’ में इन्हीं समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इस रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भूख की समस्या पर कहा है कि इसे हल करने के लिए ऐग्रिकल्चर सेक्टर में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की सबसे अधिक जरूरी है। ये समस्या केवल मानवीय सहायता से समाप्त नहीं हो सकती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में गरीबी को समाप्त करने, असमानता से लड़ने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर जोर दिया गया है।

hunger cannot be solved solely through humanitarian assistance: Bill Gates