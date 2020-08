परमाणु युद्ध हुआ तो हिरोशिमा से हजारों गुना ज्यादा होगी तबाही

-हिरोशिमा को बर्बाद करने वाले बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं परमाणु बम (Atomic bombs have become 3800 times more powerful than the bomb that destroyed Hiroshima)

दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ‘जार बोम्बा (The world's most powerful nuclear bomb tzar Bomba)