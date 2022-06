UK के PM बोरिस जॉनसन अविश्ववास प्रस्ताव का करेंगे सामना, हारे तो ये नेता हो सकते हैं नए दावेदार

Boris Johnson no-confidence vote: आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। उन्हें आज विश्वास मत का सामना करना है। यदि वो इस लड़ाई को हार जाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्टिफा देना पड़ेगा। ऐसे में वो कौन से नेता हो सकते हैं जो उनकी जगह लेंगे?

ब्रिटेन के प्रधानांत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के ही कई नेता अपने पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को बोरिस जॉनसन को विश्वास मत का सामना करना होगा। पार्टीगेट मामले से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद इसकी घोषणा कंजर्वेटिव पार्टी की एक समिति के अध्यक्ष ने की है। बोरिस जॉनसन इस मत को जीतने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो हारे तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में वो कौन से नेता हैं जो बोरिस जॉनसन की जगह सत्ता संभाल सकते हैं?





