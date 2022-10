वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ की चेतावनी : 'सबसे बुरा वक्त आना बाकी', भारत के ग्रोथ अनुमान में भी भारी कटौती

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कठिन दौर से गुजरने की भविष्यवाणी की है। इसने आर्थिक प्रगति का पूर्वानुमान घटाया है और दुनिया के एक तिहाई हिस्से में आर्थिक संकुचन का अनुमान लगाया है। भारत के ग्रोथ अनुमान में भी आईएमएफ ने भारी कमी की है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कठिन दौर से गुजरने की भविष्यवाणी की है। इसने आर्थिक प्रगति का पूर्वानुमान घटाया है और दुनिया के एक तिहाई हिस्से में आर्थिक संकुचन का अनुमान लगाया है। अपने ग्रोथ अनुमान प्रोजेक्शन में आईएमएफ ने भारत के जीडीपी अनुमान को 6.8 फीसदी कर दिया है। इस तरह से आईएमएफ ने इसमें 0.6 प्रतिशत की भारी कटौती की है।

जारी ताजा अनुमानों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मंगलवार को 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया। यह अपने पिछले पूर्वानुमान 7.4% की तुलना में भारी कटौती है, जो उसने जुलाई में दिया था। आईएमएफ ने जारी अपनी नवीनतम वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि दूसरी तिमाही में उम्मीद से कमजोर परिणाम और बाहरी मांग में कमी के स्पष्ट संकेत हैं। फंड ने अगले वर्ष 2023 के लिए, भारत के 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पिछले हफ्ते, विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया था, जो इसके पिछले जून 2022 के अनुमान से 1% कम है।

IMF said on the global economy: 'The worst is yet to come', Reduces India growth Projection