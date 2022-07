इमरान खान बिना कोकीन के दो घंटे भी नहीं रह सकते, पाक के मंत्री ने किया बड़ा दावा

Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर वर्तमान सरकार के मंत्री ने ड्रग एडिक्ट के आरोप लगाए हैं। पाक मंत्री ने कहा कि वो दो घंटे भी बिना कोकीन और चरस के नहीं रह सकते हैं।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर ड्रग एडिक्ट होने के आरोप लगते रहे हैं। ताजा मामले में पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के गृह मंत्री अता तराड़ (Atta Tarar)ने इमरान खान पर आरोप लगाया है कि वो ड्रग के बिना दो घंटे भी नहीं रह सकते। उन्होंने दावा किया कि वो शुरू से ही ड्रग लेने के आदी रहे हैं और सभी जानते हैं कि उनके आलीशान बंगले बनीगाला तक ड्रग्स कौन पहुंचाता है। इससे पहले इमरान खान की पूर्व पत्नी भी उनपर ड्रग लेने के आरोप लगा चुकी है।

Imran Khan is drug addict, can't live for 2 hours without cocaine, says Pak Minister