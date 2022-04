इमरान खान को मिल सकती है राहत, PTI ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग टालने के लिए बनाई खास रणनीति

पाकिस्तान इन दिनों सियासी संकट का सामना कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होना है। सदन की कार्यवाही भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि, इमरान खान को फौरी राहत मिल सकती है। उनकी पार्टी पीटीआई ने वोटिंग टालने के लिए एक खास रणनीति बनाई है।

पाकिस्तान में चल रहा सियासी संकट अभी जारी है। हालांकि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर कार्यवाही शुरू हुई है, लेकिन अब भी ऐसा माना जा रहा है कि, ये खींचतान लंबी चल सकती है। दरअसल पाकिस्तान के संघीय मंत्री फवाद चौधरी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान अगले सप्ताह हो सकता है। दरअसल पीटीआई सदन में वोटिंग की कार्यवाही को टालने की खास रणनीति तैयार की है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक, सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक- ई-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने सांसदों को 'विदेशी साजिश' पर लंबा भाषण देने का निर्देश देकर कार्यवाही को बाधित करने और मतदान में देरी के लिए अपनी रणनीति तैयार की है।

