"फ्रीमियम" डेटिंग ऐप्स के इच्छुक लोगों की लगातार बढ़ रही संख्या, मैरिज फाउंडेशन ने अध्ययन के आधार पर किया चौकाने वाला दावा

रोजाना की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में लोग साथी ढूँढ़ने के लिए डेटिंग ऐप सुविधाजनक मान रहे हैं। रिसर्च फर्म यिपिटडाटा के अनुसार डेटिंग ऐप्स के लगातार यूजर बढ़ रहे हैं, जिसमें "फ्रीमियम" डेटिंग ऐप्स के इच्छुक लोगों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अमरीका में मई महीने में पेमेंट करके डेटिंग ऐप्स का यूज करने वालों की संख्या नार्मल यूजर्स की तुलना में दो गुना से भी अधिक है। कोरोना महामारी से पहले 2019 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय ने एक राष्ट्रीय रिसर्च में पाया था कि वयस्क सीधे डेटिंग की तुलना में ऑनलाइन डेटिंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 18 साल से 29 साल के ज्यादातर वयस्क में डेटिंग साइट या ऐप का यूज कर रहे हैं।

