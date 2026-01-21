21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश और भारत में बढ़ा तनाव, डिप्लोमैट्स के परिवारों को बुलाया गया वापस

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को देखते हुए भारत सरकार ने वहां मौजूद अपने डिप्लोमैट्स के परिवारों को फौरन भारत लौटने के आदेश दिए है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 21, 2026

PM Modi and Muhammad Yunus

प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस (फोटो- एएनआई)

बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहां छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़के दंगों ने देखते ही देखते सांप्रदायिक रूप ले लिया। इसके चलते एक के बाद एक कई बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार और उनकी क्रूर हत्या की खबरें सामने आई। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने इन घटनाओं की आलोचना की लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेशी सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। ऐसे में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत का बांग्लादेश से भरोसा उठ चुका है और हमारी सरकार ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय डिप्लोमैट्स को जल्द से जल्द अपने परिवारों को भारत वापस भेजने की सलाह दी है।

बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास अब भी खुले

बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं। इससे कुछ हफ्ते पहले ही भारत सरकार ने बांग्लादेश में तैनात अपने अधिकारियों के परिवारों को वापस बुलाने का यह फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इस फैसले का असर बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास के कामकाज पर नहीं पड़ेगा। वहां मौजूद भारतीय दूतावास और दफ्तर खुले रहेंगे और अधिकारी अपना काम पहले की तरह जारी रखेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Jan 2026 10:13 am

Published on:

21 Jan 2026 10:03 am

Hindi News / World / बांग्लादेश और भारत में बढ़ा तनाव, डिप्लोमैट्स के परिवारों को बुलाया गया वापस

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“अगर मुझे मारने की कोशिश की तो…”, ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी

Donald Trump
विदेश

भारत में 5 लाख के वॉन्टेड आतंकी को बाइडन प्रशासन ने छोड़ा था, ट्रंप प्रशासन ने दी जानकारी

Harpreet Singh arrested
विदेश

पाकिस्तान में लश्कर के नए अड्डे का निर्माण कार्य हुआ शुरू, नींव खोदने के दौरान दुआ मांगता नजर आया हाफिज सईद

Hafiz Saeed
विदेश

अब फ्रांस के राष्ट्रपति पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, कहा- ज्यादा समय तक पद पर नहीं रहने वाले

विदेश

लंदन में धार्मिक भेदभाव, तिलक लगाने की वजह से स्कूल छोड़ने को मजबूर हुआ 8 वर्षीय हिंदू छात्र

London School Tilak Row
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.