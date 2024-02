ब्रिटेन-जापान में मंदी, जर्मनी-चीन का बुरा हाल और अमरीका कर्ज से बेहाल, जानिए कैसे हो रहा है भारत कैसे हो रहा मालामाल?

नई दिल्लीPublished: Feb 16, 2024 05:51:33 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

India Become Third Biggest Economy In World In 2027 : अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) का कहना है कि वर्ष 2026 में भारत जापान (Japan) से आगे निकल जाएगा और 2027 में जर्मनी(Germany) को पछाडक़र दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया के कई बड़े देश ब्रिटेन (Britain) ,जापान(Japan), जर्मनी(Germany), चीन(China) और अमरीका(America) मंदी की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है।

Recession in Germany, China, Japan, Britain And America : दुनिया के कई बड़े देश मंदी की समस्या से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन और जापान मंदी में फंस गया है। जर्मनी और चीन का भी बुरा हाल है। अमरीका तो भारी कर्ज से बेहाल है, लेकिन भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) का कहना है कि वर्ष 2026 में भारत जापान से आगे निकल जाएगा और 2027 में जर्मनी को पछाडक़र दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन जापान और जर्मनी की इकोनॉमी जिस तरह संघर्ष कर रही हैं, उससे लग रहा है कि भारत को टॉप तीन में पहुंचने में इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।