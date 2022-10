भारत ने दिया रूस को झटका, UNGA में पुतिन की इस मांग के खिलाफ की वोटिंग

भारत सहित 100 से अधिक देशों ने सार्वजनिक मतदान के लिए मतदान किया। रूस ने इस प्रस्ताव पर गुप्त मतदान की मांग की थी। केवल 13 देशों ने रूस की बात मानी, 39 देश मतदान में शामिल नहीं हुए। वहीं, वोटिंग से पहले यूक्रेन और रूस के बीच बहस भी हो गई थी। यूक्रेन ने रूस को आतंकी देश बताया।

भारत ने यूक्रेन संकट मामले में रूस को एक बार फिर से झटका देते हुए पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग को खारिज कर दिया है। भारत ने यूक्रेन के चार क्षेत्रों पर रूस के 'अवैध' कब्जे की निंदा करने संबंधी मसौदे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में गुप्त मतदान कराने की रूस की मांग के खिलाफ मतदान किया। रूस ने 193 सदस्यीय निकाय द्वारा इस हफ्ते एक गुप्त मतदान आयोजित करने के लिए कहा था। इसके बाद सोमवार को भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 107 सदस्य देशों ने रिकॉर्ड वोट (सार्वजिनक मतदान) के पक्ष में मतदान किया, जिससे रूस की यह मांग खारिज हो गई।

India goes against Russia at UNGA, rejects demand for secret ballot on Ukraine