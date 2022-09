लुहांस्क, जापोरिजिया, दोनेत्स्क और खेरसॉन में जनमत संग्रह शुरू, रूसी सेनाएं घर-घर ले जा रही हैं मतदान पत्र

लुहांस्क, जापोरिजिया, दोनेत्स्क और खेरसॉन में जनमत संग्रह प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार से रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के चार क्षेत्रों में जनमत संग्रह शुरू हुआ। लुहांस्क, जापोरिजिया, दोनेत्स्क और खेरसॉन क्षेत्र में मतदान हो रहा है। इन क्षेत्रों पर रूस का कब्जा है। जनमत संग्रह से यह निर्धारित होगा कि ये क्षेत्र रूस का अभिन्न हिस्सा बनेंगे अथवा नहीं। रूस से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

⚡️ #Ukrainian official P. Andrushcenko on "referendum" in #Mariupol: "The polling stations are empty. There are no cabins. You're supposed to vote under the close supervision of people with rifles. That's #Russian democracy." — KyivPost (@KyivPost) September 23, 2022

Soldiers in occupied parts of Ukraine go door-to-door for votes in self-styled "referendums" on joining Russia https://t.co/P9cNk31C9M— BBC News (World) (@BBCWorld) September 23, 2022

Voting on whether Russia should annex Kremlin-controlled regions of Ukraine opened Friday as the West denounced the referendum that has dramatically raised the stakes of Moscow's seven-month invasion https://t.co/JqrLtYO4Dy— AFP News Agency (@AFP) September 23, 2022

रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्षेत्रों में 23 सितंबर से 26 सितंबर तक यानी पांच दिन मतदान चलेगा। अधिकारियों ने बताया कि जनमत संग्रह के पहले चार दिन चुनाव अधिकारी लोगों के घरों पर मतपत्र लेकर जाएंगे और रिहायशी इमारतों के नजदीक हर अस्थायी मतदान स्थल बनाएंगे। यह मतदान ये निर्धारित करने के लिए हो रहा है कि लोग इन क्षेत्रों को रूस में शामिल किए जाने की इच्छा रखते हैं अथवा नहीं। माना जा रहा है कि परिणाम रूस के पक्ष में रहेंगे।