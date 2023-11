न्यूयॉर्क में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ खालिस्तानी समर्थकों ने की बदसलूकी

नई दिल्लीPublished: Nov 27, 2023 03:45:29 pm Submitted by: Tanay Mishra

Misbehave With Indian Ambassador To US: अमेरिका में भारतीय राजदूत के साथ हाल ही में बदसलूकी हुई है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

Taranjit Singh Sandhu heckled at Gurudwara in New York