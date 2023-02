तुर्की-सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, 2300 से अधिक लोगों की मौत, भारत-अमरीका ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ

सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने दोनों देशों को हिलाकर रख दिया है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक भूकंप के कारण 2300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है।

India to send search and rescue, medical teams and relief to quake-hit Turkey