संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांतिरक्षकों की संख्या बढ़ाएगा भारत, संवेदनशील क्षेत्र सूडान सीमा में होगी तैनाती

भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांतिरक्षकों की संख्या बढ़ाएगा। इनकी तैनाती संवेदनशील क्षेत्र सूडान सीमा पर होगी, जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के बाद से महिला शांति सैनिकों से की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी।

India will increase number of women peacekeepers in UN mission, will be deployed in sensitive area Sudan border