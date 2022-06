काबूल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल तालिबान के साथ करेगा चर्चा, जानिए क्या है पूरा मामला

Indian delegation will hold discussions with Taliban: अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद पहली बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल तालिबान के साथ चर्चा करेगी। यह चर्चा पाकिस्तान के काबूल में होगी, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में भारत की ओर से भेजी जा रही मानवीय सहायता की निगरानी करना है।

Indian delegation will hold discussions with Taliban: अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से भारत ने अफगान लोगों मानवीय सहायता कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की ओर से अब तक 20 हजार मीट्रिक टन गेहूं,13 टन दवाएं, 5 लाख कोरोना की वैक्सीन और कुछ सर्दियों के कपड़े दिए जा चुके हैं। मानवीय सहायता के तहत यह समान गांधी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल काबुल, WHO, WFP के साथ संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों को दिया गया है।

Indian delegation will discuss with Taliban in Kabul, know what is the whole matter