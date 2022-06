दुबई में भारतीय प्रवासी का सम्मान, पेश की ईमानदारी की मिसाल, जानिए क्या है मामला

Dubai: दुबई में भारतीय प्रवासी तारिक महमूद खालिद महमूद ने इमानदारी की मिसाल कायम किया है, जिसके लिए उन्हें दुबई पुलिस ने सम्मानित किया है। इसके साथ ही प्रवासी तारिक की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा प्रमाण भी दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

Dubai: आपने ईमानदारी के बारे में कई बार जाना व पढ़ा होगा, लेकिन इस बार जिस ईमानदारी के बारे में बता रहे हैं उस ईमानदारी ने भारत का सर भी गर्व से ऊंचा किया है। दरअसल दुबई में भारतीय प्रवासी तारिक महमूद खालिद महमूद ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए लिफ्ट में मिले 1 मिलियन दिरहम को पुलिस को दे दिया है। भारतीय रुपए में 1 मिलियन दिरहम 2,11,52,270 रुपए हैं। इस ईमानदारी पर भारतीय प्रवासी का दुबई पुलिस ने सम्मानित किया है।

Indian diaspora honored in Dubai, set an example of honesty