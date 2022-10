UK Political Crisis: भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे, 100 कंजर्वेटिव पार्टी नेताओं का मिला समर्थन

UK Political Crisis: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के 100 नेताओं ने ऋषि सुनक का समर्थन किया है। अगर उनके विरोधी को 100 नेताओं से कम का समर्थन मिलता है तो वह स्वतः ही पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार बन जाएंगे।

Indian-origin Rishi Sunak is in forefront of the race for Prime Minister of Britain, Got support of 100 Conservative Party leaders