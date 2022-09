भारतीय मूल के ऋषि सुनक या लिज़ ट्रस, कौन बनेगा ब्रिटेन का नया PM, आज होगा ऐलान

आज ब्रिटेन के नए PM का ऐलान होगा, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक या लिज़ ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लिज ट्रस बढ़त बनाए हुई हैं, लेकिन ऋषि सुनक के समर्थकों ने अभी हार नहीं मानी है।

लंबी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद आज ब्रिटेन को नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। पूर्व पीएम बोरिस जॉन्सन के इस्तीफे के बाद से नए पीएम के चुनाव के लिए लगभग 2 महीने में कई राउंड की वोटिंग हुई, जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक व कंजरवेटिव पार्टी की लिज ट्रस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट में संभावना जताई जा रही है कि लिज़ ट्रस ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी, जो पिछले कुछ राउंड की वोटिंग से आगे चल रही हैं।

Indian origin Rishi Sunak or Liz Truss, who will be the new PM of Britain, will be announced today