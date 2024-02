ताइवान-भारत श्रमिक समझौते से तिलमिलाया चीन, अमेरिका के कंधे पर बंदूक चलाकर कह दी ये बड़ी बात

चीन का रूख ताइवान को लेकर क्या है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। चीन ने ताइवान को लेकर दुनिया के सामने अपनी कई गाइडलाइन रखी थी लेकिन अब इन गाइडलाइन को दरकिनार रख भारत ने ताइवान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। भारत ने ताइवान से श्रमिक समझौता कर लिया है और अब अपने श्रमिक वहां भेजने की तैयारी कर रहा है।

Indian workers will work in Taiwan by bowing to China