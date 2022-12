इंडोनेशिया में नया कानून, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव-इन रिलेशन को बनाया अपराध

Submitted by:

इंडोनेशिया में विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने और लिव-इन रिलेशनशिप रहने को अपराध के दायरे में ला दिया गया है। ऐसा करने पर जेल की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इन मामलों में पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब इसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

Indonesia set to ban sex-outside marriage and prohibit unmarried couples living together