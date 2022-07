अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, शरीर पर मिले चोट के निशान

अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का निधन कैसे हुआ इसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इवाना ट्रंप के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पहली पत्नी के निधन की सूचना खुद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी।

अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का शुक्रवार को निधन हो गया है। उनकी मौत किस वजह से हुई है इस बारे में अभी कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि इवाना ट्रंप की मौत किसी हादसे में हुई है। न्यूयॉर्क के मुख्य चिकित्सा परीक्षक ने बताया कि इवाना ट्रंप की मौत शरीर में चोट लगने के कारण हुई है। हालांकि उनके द्वारा रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि उनकी मौत किस हादसे में हुई है।

Injury marks found in the post-mortem report of former US President Donald Trump's first wife