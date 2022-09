International Charity Day 2022: आज पूरी दुनिया मना रही है इंटरनेशनल चैरिटी डे, जानिए इतिहास और महत्व

International Charity Day 2022: दुनिया भर में आज के दिन को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ज्यादातर आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए आइए चैरिटी डे के इतिहास और महत्व के बारे में जानते हैं।

International Charity Day 2022: जहां भारत में आज यानी 5 सितंबर का दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, वहीं भारत सहित पूरी दुनिया में आज का दिन इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को समाजसेविका मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसके तहत लोगों को 'दान' का महत्व बताया जाता है। दरअसल मदर टेरेसा गरीब, बीमार, अनाथ व असहाय लोगों की मदद करती थी, जिसके कारण वह मानवीय कार्यों को करने के लिए प्रसिद्द थी। इन मानवीय कार्यों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

