आइसक्रीम खाती महिला मॉडल पर इस देश में मचा बवाल, विज्ञापन करने पर लगी रोक

आइसक्रीम का नाम आते ही जुबां पर इसका स्वाद आने लगता है। क्या आप सोच सकते हैं आइस्क्रीम को लेकर भी किसी देश में बवाल मच सकता है। लेकिन ये हकीकत है, एक महिला के आइस्क्रीम खाते विज्ञापन को लेकर ईरान में जमकर हंगामा मचा है, विस्तार से जानिए क्या है मामला।

महिला मॉडल का आइसक्रीम खाते हुए विज्ञापन करना उस देश की सभी महिलाओं के मुसीबत बन गया। सुनने पर भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। अरब देश में इन दिनों महिला के आस्क्रीम खाते विज्ञापन पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि ये बवाल आइस्क्रीम खाने को लेकर नहीं मचा है बल्कि महिला के इस विज्ञापन में आने पर मचा है। ईरान में महिला का इस तरह विज्ञापन में आना कट्टरपंथी इस्लामिक नेताओं को नागवार गुजरा। यही वजह कि इस विज्ञापन को लेकर मौलवियों ने भी मोर्चा खोल दिया। मामला इतना बढ़ गया है कि पूरे देश में महिलाओं के विज्ञापन में काम करने पर ही रोक लगा दी गई।

Iran Bans Women From Appearing In Advertisements After Fury Over Magnum Commercial