Iran Case : क्या ईरान के बाद भारत पर भी कार्रवाई कर सकता है अमरीका ?

Iran Case -Can America also take action against India: ईरान-इज़राइल युद्ध के कारण अमरीका और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?, ईरान-इज़राइल संघर्ष तनाव का असर भारत के तेल व्यापार पर पड़ सकता है।

नई दिल्ली•May 07, 2024 / 01:07 pm• M I Zahir

Iran Case -Can America also take action against India: ईरान-इज़राइल युद्ध ( Iran–Israel War) के कारण अमरीका ( America) और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?, क्या इससे इन देशों में र​ह रहे नागरिकों पर असर पड़ सकता है? क्या तेल के आयात पर इससे फर्क पड़ सकता है? क्या अमरीका ईरान ( Iran) को लेकर भारत ( India) पर भी कार्रवाई कर सकता है? ये मुददे इन दिनों सुर्खियों में हैं।

अमरीका ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए ध्यान रहे कि अमरीका ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम, हिज्बुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लिए ईरानी समर्थन के जवाब में ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, जिन्हें अमरीका आतंकवादी संगठन मानता है। वहीं इराक में शिया मिलिशिया और यमन गृहयुद्ध में हौथिस को ईरानी समर्थन भी विवाद में है। तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता ईरान तेल उत्पादक और आयातक देश है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी 85 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर है। अमरीका जंग और तेल दोनों के हालात पर नजर रखता है। भारत पर असर पड़ सकता चर्चा है कि ईरान-इज़राइल युद्ध में किसी भी तरह की वृद्धि से कच्चे तेल के महंगे आयात के माध्यम से भारत पर असर पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव जोखिम प्रीमियम को बढ़ा देगा, इसके अलावा तेल-समृद्ध क्षेत्र से संभावित आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं को भी बढ़ावा मिलेगा। अस्थिरता देखी जा सकती है जानकारी के अनुसार स्थिति अभी भी विकसित हो रही है और क्षेत्रीय और वैश्विक तेल प्रवाह के वास्तविक जोखिम का आकलन करने में कुछ दिन लगेंगे, अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में तत्काल-से-निकट अवधि में उच्च अस्थिरता देखी जा सकती है। अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील दरअसल भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी 85 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। देश की अत्यधिक उच्च आयात निर्भरता को देखते हुए, भारत की अर्थव्यवस्था तेल की कीमत में अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य पर प्रभाव मुद्रास्फीति के दबावों के अलावा, उच्च तेल की कीमतों का भारत के व्यापार संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार, रुपये के मूल्य और अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अमरीका से संबंध बिगड़ने का कारण ईरान के संयुक्त राज्य अमरीका से संबंध बिगड़ने का कारण 1979-81 के ईरान बंधक संकट, इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की ओर से बार-बार मानवाधिकारों का हनन, अमरीका की ओर से लोकतांत्रिक क्रांतियों पर जासूसी तरीकों के इस्तेमाल पर विभिन्न प्रतिबंध, इसकी पश्चिम विरोधी विचारधारा और इसके परमाणु कार्यक्रम मानता है। अमरीका प्रतिबंध लगा चुका उल्लेखनीय है कि अमरीका 'गुप्त' ईरान तेल खरीद के लिए भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध लगा चुका है। अमरीका का यह कदम भारतीय कंपनी के खिलाफ इस तरह की पहली कार्रवाई रही थी, यह विदेश मंत्री जयशंकर की अमरीका यात्रा के एक दिन बाद उठाया गया कदम है। कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध लगाया भारत में तेल शिपमेंट के खिलाफ इस तरह के पहले कदम में, अमरीकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की थी कि उसने ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को बेचने के आरोपी कई संस्थाओं के अलावा मुंबई स्थित एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध लगाया था। पहली भारतीय इकाई रही यह कंपनी, विशेष रूप से मुंबई स्थित तिबालाजी, जिस पर चीन भेजे गए शिपमेंट खरीदने का आरोप लगाया गया था, उस समय अमरीकी ट्रंप प्रशासन के बाहर निकलने के फैसले के बाद, 2018-19 में पारित एकतरफा प्रतिबंधों के तहत अमरीकी पदनाम का सामना करने वाली पहली भारतीय इकाई रही। मोदी सरकार आयात समाप्त करने पर सहमत हुई थी गौरतलब है कि ईरान के साथ परमाणु समझौता, या संयुक्त व्यापक कार्य योजना ( JCPOA) है। जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर अमरीका के "एकतरफा प्रतिबंधों" का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, मोदी सरकार प्रतिबंधों का सामना करने के बजाय 2019 में ईरान से सभी तेल आयात को समाप्त करने पर सहमत हुई थी, जो भारत के लेने का लगभग 11% था। ऐसे में अब अमरीका क्या करेगा और क्या नहीं, यह अभी देखना है।

