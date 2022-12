ईरान में ऑस्कर विनिंग फिल्म की एक्ट्रेस गिरफ्तार, हिजाब विरोधी प्रदर्शन का किया था समर्थन

ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने ऑस्कर विनिंग फिल्म की एक्ट्रेस तारानेह अलीदूस्ती को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने के लिए सरकार की आलोचना की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अलीदूस्ती को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने "अपने दावों के अनुरूप कोई भी दस्तावेज" उपलब्ध नहीं कराया था।

Star of the Oscar-winning movie, Taraneh Alidoosti arrested for supporting the anti-hijab protests