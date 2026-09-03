Iran-Kuwait Conflict: कुवैत पर ईरान का मिसाइल-ड्रोन हमला, एयर डिफेंस ने संभाला मोर्चा

Iran targets American military base Kuwait: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल, ईरान ने गुरुवार को कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। उधर, ईरानी हमलों को देखते हुए कुवैत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इसकी पुष्टि कुवैत की सेना की तरफ से की गई है। ईरान के हमलों को लेकर कुवैत की सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'लोगों को सुनाई देने वाली किसी भी तरह की धमाके की आवाज एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हमलों को रोकने के कारण है।' इस दौरान कुवैत की सेना ने नागरिकों से अपील की है कि वे संबंधित अधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा और बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें।