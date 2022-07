अचानक उड़ते विमान में हुई घोषणा, तेल खत्म हो गया है .. फिर

आप किसी विमान में यात्रा कर रहे और ये घोषणा सुनने को मिले की ईंधन खत्म हो गया है? ये सुन आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये घटना है आयरलैंड की। इस लेख में जानें कि विमान का ईंधन खत्म होने के बाद क्या हुआ..

आजकल विमान में तकनीकी खराबी से जुड़े कई मामले देखने को मिल रहे हैं। इसस यात्रियों को भी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। हालांकि, पायलट अपनी जान पर खेलकर सभी यात्रियों को सुरक्षित लैंड कराने का पूरा प्रयास करता है। जरा सोचिए कि ऐसे ही आप किसी विमान में यात्रा कर रहे हो और अचानक से घोषणा की जाए कि तेज खत्म हो गया है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ ऐसी ही एक घटना सामने आई है।

(Image for representation) Ireland: emergency landing of irish flight after fuel ended airlines criticized htgp