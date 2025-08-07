‘बाल खीचें, मुंह पर मारा मुक्का…’, इस देश में भारतीय मूल की 6 साल की बच्ची के साथ हुआ ऐसा व्यवहार

Attack on Indian Origin Girl: इन दिनों में नस्लवाद की घटना काफी देखने को मिल रही है। हाल ही में 6 साल की बच्ची के सतह ऐसा व्यवहार हुआ जिसने दिल दहला दिया। आयरलैंड के वाटरफोर्ड शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 साल की भारतीय मूल की एक बच्ची पर कुछ बच्चों के समूह ने नस्लीय हमला किया। यह घटना 4 अगस्त, 2025 की शाम को हुई, जब बच्ची अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। हमलावरों ने बच्ची के साथ मारपीट की, उसके चेहरे पर मुक्के मारे, साइकिल से उसके गुप्तांगों पर वार किया और नस्लीय टिप्पणियां करते हुए कहा, "भारत वापस जाओ।"