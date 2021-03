SUEZ CANAL CRISIS : क्या जहाज फंसने में भारतीय चालक दल की लापरवाही है

-पांच दिन से स्वेज नहर में फंसे जहाज को निकालने अमरीकी नौसेना का दल पहुंचा

-स्वेज नहर के दोनों ओर फंसे हैं 321 जहाज (321 ships stranded on both sides of Suez Canal)

-स्वेज नहर संकट से जुड़ी सारी बातें, जो आपको जाननी चाहिए (All the things related to the Suez Canal Crisis, which you should know)