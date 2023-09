क्या गिरफ्तारी के डर से व्लादिमीर पुतिन ने रद्द किया G20 के लिए भारत दौरा? जानिए डिटेल्स

जयपुर Sep 06, 2023

Is Vladimir Putin Afraid Of Getting Arrested In India?: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। ऐसे में गिरफ्तारी के डर को भी एक वजह बताया जा रहा है।

Vladimir Putin to not attend G20 Summit in India

G20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) हर साल आयोजित होने वाला एक अहम सम्मेलन है। हर साल अलग-अलग देशों में इस सम्मेलन का आयोजन होता है। G20 देशों के लीडर्स इसमें शामिल होते हैं और ग्लोबली अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस साल के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और मेजबानी भारत (India) को मिली है। भारत की मेजबानी में इस साल के G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9-10 सितंबर को राजधानी दिल्ली (Delhi) में होगा। ऐसे में G20 देशों के लीडर्स के साथ ही अन्य अहम नेता और अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) भारत में होने वाले इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ( Sergei Lavrov) भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।