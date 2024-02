Israel-Hamas War: ICJ में चीन ने सीजफायर के लिए मांगी ये मांग, बोला- तभी हो सकता है युद्धविराम

Submitted by:

चीन ने ICJ में फिलिस्तीन और इजरायल के लिए युद्धविराम और दो-राज्य समाधान का आह्वान किया है। ICJ में आज चीन समेत 12 देशों को बोलने का मौका दिया गया था। जिसमें चीन ने भी सीजफायर का समर्थन किया है। लेकिन ये भी कहा कि सीजफायर के लिए दो राज्य समाधान करना बेहद जरूरी है।

China made this demand for ceasefire in ICJ