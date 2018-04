नई दिल्ली : फिलिस्तीनी नागरिकों पर गोली चलाने को लेकर इजरायल की कड़ी आलोचना हो रही है। इस बीच तुर्की और इजरायल में भी तन गई है। तुर्की ने इजरायल को आतंकी देश बताया है, वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री ने अपनी सेना को इनाम देने की बात कही है।

' गोली चलाने के लिए हमारी सेना को इनाम मिले '

संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन ने गाजा सीमा पर हुए गोलीबारी और खूनखराबे की घटना की जांच की मांग को इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री एविग्दोर लिबरमैन ने कहा कि गाजा सीमा पर हुई घटना की कोई जांच नहीं होगी। लिबरमैन ने कहा कि, इजरायली सेना की ओर से देखा जाए तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। मुझे लगता है हमारी सेना की टुकड़ियों को इसके लिए इनाम देना चाहिए। वहीं इजरायल सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय हमारी गोलीबारी से घायल हुए लोगों की संख्या को बढ़ाचढ़ा कर बता रहा है।

एर्दोगन ने नेतन्याहू को कहा आतंकी

रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन तुर्की ने गाजा सीमा पर कार्रवाई करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू को आतंकी बुलाया। दक्षिणी अदाना प्रांत में सत्तारूढ़ न्याय और विकास पार्टी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जमकर इजरायल पर हमला बोला और कहा कि, " हम आतंकवादियों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप एक आतंकवादी राज्य हैं" साथ ही एर्दोगन ने कहा कि, " आप ( बेंजामिन नेतन्याहू) आप भी एक आतंकवादी हैं। इतिहास गवाह है कि आपने पीड़ित फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ क्या किया है। इसपर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर लिखा कि, " उन्हें ऐसे लोगों से भाषण की जरूरत नहीं है जो खुद पिछले कई सालों से मासूमों पर बम बरसा रहे हैं "। बता दें कि शुक्रवार हजारों फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने 'भूमि दिवस' के मौके पर गाजा-इजरायल बॉर्डर स्थित बाड़े पर चढ़ने और उसे तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद इजरायली सेना ने उनपर गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे। इजरायल सेना और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच हुई झड़प में 16 लोगों की मौत और 2000 से ज्यादा घायल हुए।

PM Netanyahu: Erdogan is not used to being talked back to. He should start getting used to it. He who occupies Northern Cyprus and the Kurdish region and butchers civilians in Afrin should not lecture us about morality and values.