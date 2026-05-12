सीज़फायर के बावजूद इज़रायल ने हिज़बुल्लाह के 1,100 से ज़्यादा ठिकानों पर किया हमला, 350 से अधिक आतंकियों को किया ढेर

हिज़बुल्लाह के खिलाफ इज़रायली सेना ने अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है और ट्रंप के सीज़फायर के बावजूद साउथ लेबनान में हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं इज़रायल को जवाब देने के लिए हिज़बुल्लाह भी पूरी तरह से एक्टिव है और क्षेत्र में इज़रायली सैनिकों पर हमला करने के साथ ही नॉर्थ इज़रायल में समय-समय पर ड्रोन अटैक्स कर रहा है। हालांकि इज़रायली सेना के लगातार हमलों के आगे हिज़बुल्लाह को कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मान ली जाती, तब तक हिज़बुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इज़रायली सेना की कार्रवाई जारी रहेगी।