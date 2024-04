Israel-Hamas War : तुर्की ने कहा -सीज फायर करो , हमास नेता की तुर्की यात्रा क्या गुल खिलाएगी ?

Israel -Hamas War News in Hindi उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर को इजराइल की ओर से गाजा में अपना अभियान शुरू करने के बाद हनियाह की इस्तांबुल यात्रा (Haniyeh’s visit to Istanbul) उनकी तुर्की की पहली यात्रा है। यह बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भी है, जब सप्ताहांत में ईरान ने ईरानी दूतावास परिसर पर इजराइली हमले के जवाब में इजराइल पर हमला किया था (Iran’s attack on Israel)। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री (Israeli Prime Minister ) बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) और अन्य इजराइली नेता क्षेत्रीय संकट के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

Israel -Hamas War News in Hindi : इजराइल -हमास युद्ध ( Israel -Hamas War) के चलते हुए नाटो सदस्य तुर्की (NATO Member Türkiye) ने गाजा (Gaza) में इजराइल ( Israel) के हमले ( Attack) की निंदा की है और तत्काल युद्ध विराम ( Cease Fire) का आह्वान किया है। एर्दोगन (Erdogan) ने हमास ( Hamas) को “मुक्ति आंदोलन” ( Freedom Movement ) कहा है, जबकि पश्चिम की ओर से इजराइल( Israel) को बिना शर्त समर्थन देने की आलोचना की है। अंकारा( Ankara) ने इजराइल पर व्यापार प्रतिबंध ( Trade Restrictions) लगा दिया है।

बातचीत पर चर्चा के लिए मुलाकात Iran-Israel tensions News in Hindi : तुर्की के विदेश मंत्री (Foreign Minister ) हकन फिदान ( Hakan Fidan) ने दोहा में गाजा को मानवीय सहायता, युद्धविराम के प्रयासों और बंधकों पर बातचीत पर चर्चा करने के लिए हनियेह से मुलाकात की। हमास ने एक बयान में कहा कि उसने “तुर्की की भूमिका के महत्व और केंद्रीयता” की समीक्षा करते हुए युद्धविराम वार्ता और इसकी आवश्यकताओं पर अपने विचार व्यक्त किए थे। व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा Iran-Israel Conflict News in Hindi : फ़िदान ने बाद में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री (Prime Minister and Foreign Minister of Qatar) शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ( Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani) के साथ एक संवाददाता सम्मेलन ( Press Conference) में कहा कि ईरान-इज़राइल तनाव ( Iran-Israel Tensions) के बीच व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने इज़राइल का समर्थन किया है उन्हें अपनी स्थिति में संशोधन करना चाहिए। दो-राज्य समाधान Israel -Hamas War News in Hindi : उन्होंने कहा कि एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य और दो-राज्य समाधान प्राप्त करने के लिए फिलिस्तीनियों के बीच एकता की आवश्यकता है, और उन्होंने हनियेह के साथ अपनी लगभग 3 घंटे की बैठक के दौरान गाजा में युद्धविराम ( Cease fire in Gaza ) के संबंध में तुर्की की स्थिति से अवगत कराया था। दो-राज्य समाधान का समर्थन Israel -Hamas Conflict News in Hindi : फिदान ने कहा, “हमने देखा है कि पश्चिम में कई लोग, जो इसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो इस विचार (दो-राज्य समाधान) का समर्थन करना चाहते हैं, उन्हें हमास के बारे में पश्चिम में समूह के बारे में चिंताएँ हैं। हमने इस बात पर विचारों का आदान-प्रदान किया कि उन्हें ( हमास ) को इन धारणाओं को कम करने के लिए फिलीस्तीनी राज्य की ओर ले जाने वाले समाधान के भीतर किस तरह के विचारों, किस तरह की अपेक्षाओं को खुले तौर पर साझा करना चाहिए।” हमास ने पहले कसम खाई थी Israel -Hamas Tensions News in Hindi : फिदान ने कहा कि हमास ( Hamas) ने पहले कसम खाई थी कि अगर 1967 की सीमाओं के अनुरूप एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की गई तो वह अपनी सशस्त्र शाखा को बंद कर देगा, इसके बाद समूह केवल एक राजनीतिक दल के रूप में जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बुधवार को बातचीत के दौरान उन्हें यह बात दोहराई। समझौते को सुरक्षित करने में मदद की गौरतलब है कि हमास का 2011 से तुर्की में एक कार्यालय है। जब तुर्की ने इजराइली सैनिक गिलाद शालित ( Israeli soldier Gilad Shalit )को मुक्त करने के लिए समूह के लिए समझौते को सुरक्षित करने में मदद की थी। एर्दोगन ने हनियह के साथ संबंध बनाए हैं, जो अक्सर आते रहते हैं। तुर्की ने पुष्टि नहीं की वाशिंगटन (Washington) में फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी (Foundation for Defense of Democracy) के तुर्की विशेषज्ञ (Turkish Expert) सिनान सिद्दी (Sinan Siddi) के अनुसार, विदेश मंत्री फिदान (Foreign Minister Fidan) तुर्की खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख थे और देश ने हनियेह सहित हमास के अधिकारियों को जानकारी और पासपोर्ट

