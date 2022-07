इस देश का प्रधानमंत्री देना चाहता है इस्तीफा, राष्ट्रपति को नहीं मंजूर, जानिए क्या है पूरा मामला

दुनियाभर के कई देशों में इन दिनों राजनीतिक उठा पटक चल रही है। भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में गलत आर्थिक नीतियों के चलते उठा संकट राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भी जारी है। एक तरफ जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफा टालने की पूरी कोशिश की वहीं दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां प्रधानमंत्री इस्तीफा देने पर अड़े हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसे मंजूर नहीं कर रहे।

Published: July 15, 2022 10:58:01 am

दुनिया के कई देश इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का हाल किसी से छिपा नहीं है। यहां राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हालांकि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे को टालने के लिए उन्होंने काफी कोशिशें कीं। जनता के बढ़ते प्रदर्शन के बीच आखिरकार उन्हें पद से त्यागपत्र देना ही पड़ा। एक तरफ जहां राजपक्षे अपनी कुर्सी बचाने में जुटे रहे वहीं दुनिया का एक देश ऐसा भी जहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा देने पर अड़े हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनका रिजाइन मंजूर नहीं कर रहे हैं। जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Italy PM Mario Draghi Resignation Not Accepted By President Sergio Mattarella Know Reason