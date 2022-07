शिंजो आबे को नहीं, किसी और को मारना चाहता था हत्यारा, जानिए क्यों बदला प्लान?

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मार कर हत्या कर दी गई। इस हत्या मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा क्योडो न्यूज ने किया है। दरअसल शिंजो आबे को हमला करने वाला तेत्सुया यामागामी किसी और को मारना चाहता था।

जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या मामले में अब नए-नए खुलासे हो रहे हैं। जापानी मीडिया ने हत्याकांड के अगले दिन चौंकाने वाला खुलासा किया है। दअसल शुक्रवार को भाषण देते वक्त शिंजो आबे को एक शख्स ने पीछे से दो गोलियां मारी थीं, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शिंजो आबे का निधन हो गया। गोली मारने वाले शख्स तेत्सुया यामागामी को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। अब उससे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल यामागामी शिंजो आबे से पहले किसी और नेता का कत्म करने पहुंचा था।

