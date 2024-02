2023 में 59 हजार भारतीय बने अमरीकी, जानिए कैसे मिलेगी USA सिटीजनशिप

नई दिल्लीPublished: Feb 13, 2024 06:53:18 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Know How to Become an American Citizen: अमरीका(USA) ने 2023 में 59 हजार से ज्यादा भारतीयों (Indian) अमरीका नागरिकता दी है। नागरिकता (CitizenShip) पाने में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर अमरीकी नागरिकता कैसे मिलती है?

59,100 Indians Acquired US Citizenship : अमरीका ने 2023 में 59100 भारतीयों को नागरिकता दी है। यह जानकारी अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) द्वारा जारी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट- 2023 में दी गई है। भारत के साथ-साथ अमरीका ने अन्य देशों के लोगों को भी नागरिकता दी है। रिपोर्ट के अनुसार, अमरीका ने वित्तीय वर्ष 2023 में 8.7 लाख विदेशी नागरिकों को नागरिकता दी। यूएससीआईएस रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 वित्तीय वर्ष में अमरीका ने सबसे अधिक मैक्सिकन लोगों को नागरिकता दी है।