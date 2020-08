BEIRUT : जानिए बेरूत धमाके की असल वजह, जॉर्जिया से कैसे पहुंचा अमोनियम नाइट्रेट

-160 लोगों की मौत और करीब 6 हजार जख्मी हुए बेरूत धमाके में (160 people killed and about 6 thousand injured in Beirut blast)

-10 से 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ लेबनान को (10 to 15 billion dollars lost to Lebanon)

-डेढ़ दशक से आर्थिक तंगी और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है लेबनान (Lebanon is going through a period of economic crisis and instability for 15 years)