कोलंबिया लैंडस्लाइड से भारी तबाही, मलबे में दबी बस समेत कई गाड़ियां, 33 लोगों की मौत

Published: Dec 06, 2022 10:47:34 am

Colombia Landslide: कोलंबिया में लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से करीब 33 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार वालों को हरसंभव मदद का वादा किया है।

Landslide buries bus in Colombia, killing at least 33