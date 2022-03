रूस-यूक्रेन युद्ध के भयावह मंजर, आग और धुआं उगलती इमारतों के बीच जिंदगी

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस जंग के कारण लोगों के आशियाने तबाह हो रहे हैं उम्मीदें टूट रही हैं। कोई अपनों को खोने के गम में डूबा है तो कोई रहने का आश्रय ढूंढ रहा है। इसी दर्द को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर भी बयां कर रही है।

Updated: March 16, 2022 11:40:42 am

रूस-यूक्रेन में जंग का आज 21 वां दिन है। आज भी इस जंग के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रूस के हमलों से रिहायशी इलाकों में मानवता दम तोड़ने लगी है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो कुछ हथियार उठाने को मजबूर हैं पर अपना घर और शहर छोड़ने से उससे लगाव तो खत्म नहीं होता। शायद यही कारण है कि इस देश के कई शहरों में स्थिति भयावह होने के बावजूद ज़िंदगी एक आस ढूंढ रही है। इसी से जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उनमें से एक फोटो ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा।

latest images illustrate the reality of harrowing situation in Ukraine

दरअसल, The New Voice of Ukraine ने एक फोटो शेयर की है। इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, "इस दिन की तस्वीर... यूक्रेन में।" इस फोटो में टूटी और जली हुई इमारतें हैं। बंजर हो चुकी इस इमारत के सामने एक लाल रंग का झूला है जिसपर एक लड़की बैठी है।



लड़की ने भी लाल रंग का जैकट पहन रखा है। वो हाथ में मोबाइल लेकर तबाह हो चुकी इमारत की तरफ मुंह करके बैठी है। उसके हाव-भाव काफी उदास से लगते हैं जैसे वो अपने बर्बाद हो चुके घर से मोह नहीं छुड़ा पा रही है। ऐसा लगता है जैसे जंग के बीच भी ये लड़की एक उम्मीद ढूंढ रही है। जैसे वो अपने टूट चुके सपनों और छूट चुके अपनों को ढूंढ रही है।





Photo of this day... in Ukraine 💔



Photo: Anna Dobrovolskaya pic.twitter.com/4xYcDpMsSk — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 16, 2022 ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है जिसे Anna Dobrovolskaya नाम के एक फोटोग्राफर ने क्लिक किया है। ऐसी ही कई तस्वीरें और हैं जो युद्ध के भयावह मंजर को बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप घरों से बेघर होने वाले लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है जिसे Anna Dobrovolskaya नाम के एक फोटोग्राफर ने क्लिक किया है। ऐसी ही कई तस्वीरें और हैं जो युद्ध के भयावह मंजर को बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप घरों से बेघर होने वाले लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं।



जैसे ये तस्वीर जिसमें एक बुजुर्ग महिला एक मैदान में कंबल ओढ़कर बैठी है और उसके साथ एक व्यक्ति भी है। दोनों ही एक छत की तलाश में हैं क्योंकी रूसी हमले के कारण इरपीन में उसका घर तबाह हो गया और वो घर छोड़ने को मजबूर हो गई।



रूस और यूक्रेन में जंग के बीच ज़िंदगी की जंग दर्दनाक है। इस युद्ध से किसी का सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वो यूक्रेन की आम जनता है जो फिर से एक आम ज़िंदगी जीने के लिए तरस गए हैं।



यह भी पढ़ें Russia-Ukraine war - रूस-यूक्रेन युद्ध ने मेहमान पक्षियों का रोका रास्ता जैसे ये तस्वीर जिसमें एक बुजुर्ग महिला एक मैदान में कंबल ओढ़कर बैठी है और उसके साथ एक व्यक्ति भी है। दोनों ही एक छत की तलाश में हैं क्योंकी रूसी हमले के कारण इरपीन में उसका घर तबाह हो गया और वो घर छोड़ने को मजबूर हो गई।रूस और यूक्रेन में जंग के बीच ज़िंदगी की जंग दर्दनाक है। इस युद्ध से किसी का सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वो यूक्रेन की आम जनता है जो फिर से एक आम ज़िंदगी जीने के लिए तरस गए हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें