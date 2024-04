Lok Sabha Elections 2024 : वोटर्स के लिए खुशखबरी, अब फ्लाइट टिकट्स पर मिलेगी 50% की छूट

50% discount on flight tickets for voters News in Hindi : अगर आप भी मतदान करने के दिन समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंच कर मतदान करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने वाले इन छात्रों को यह सुविधा दी जा रही है।

नई दिल्ली•Apr 26, 2024 / 06:19 pm• M I Zahir

Flights for Voters

50% discount on flight tickets for voters News in Hindi : हर वोट की कीमत है। अगर आप भी भारतीय वोटर ​हैं और अगर आप भी मतदान करने के दिन समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंच कर मतदान करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है (Elections Updates )।

मौका चूक गए तो देर भी हो सकती है भारत में लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2024) के दौरान मतदान करने वाले इन मतदाताओं को यह शानदार सुविधा दी जा रही है। मौका चूक गए तो देर भी हो सकती है। जी हां, मतदाताओं को फ्लाइट टिकट्स पर 50% की छूट दी जा रही है। आपकी फ्लाइट का टिकट आधा लगेगा Lok Sabha Elections 2024 – Election Updates : क्या आप भारत के लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections) के लिए वोटर हैं और समय पर अपने शहर के मतदान केंद्र पहुंचना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, आप इस सुविधा का लाभ उठाइए। जहां आपकी फ्लाइट का टिकट आधा लगेगा और आप जल्दी उड़ कर मतदान करने के लिए पहुंच जाएंगे। इस तरह आप आराम से सफर करेंगे और आपके कम रुपए खर्च होंगे और समय की भी बचत होगी। उड़ान टिकटों पर 50 प्रतिशत की छूट Loksabha Elections 2024 : एनआरआई और आईईएलटीएस केंद्रों के केंद्र जालंधर से अच्छी खबर है, जहां ट्रैवल एजेंटों और आव्रजन सलाहकारों के एक वर्ग ने दुनिया भर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 1 से 7 जून के बीच उड़ान टिकटों पर सेवा शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है। निकटतम बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति निकटतम बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर 4 मई तक फॉर्म 6 भर कर अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। इसी प्रकार, मतदाता इस संबंध में हैल्पलाइन पर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 50% मासिक शुल्क माफ Loksabha Elections 2024 : क्या आप पंजाब के अनिवासी भारतीय (NRI ) हैं जो 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट देना चाहते हैं? जालंधर में आईईएलटीएस संस्थानों ने उन छात्रों के लिए 50% मासिक शुल्क माफी की घोषणा की है जो 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी तरह, आईईएलटीएस केंद्रों ने भी उन छात्रों के लिए 50 प्रतिशत मासिक शुल्क माफी की घोषणा की है जो वोट देंगे। यहां मिलेगी छूट Lok Sabha Elections 2024 News : जिला चुनाव अधिकारी-सह-उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि कि 70 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य पार करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में सुलह प्रस्ताव दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि छूट 1 जून को वोटिंग के बाद 1 से 7 जून तक आईईएलटीएस सेंटर पर चुनिंदा ट्रैवल एजेंटों, आव्रजन सलाहकारों से प्राप्त की जा सकती है। एनआरआई को छूट का लाभ (Benefit of exemption for NRIs) Loksabha Elections 2024 : जिला निर्वाचन अधिकारियों ट्रैवल एजेंटों, आव्रजन सलाहकारों और आईईएलटीएस केंद्रों के प्रबंधकों या मालिकों के साथ एक बैठक के दौरान उनसे आग्रह किया कि वे अपने ग्राहकों को 1 जून के बाद अपनी विदेश यात्राओं की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करें और एनआरआई को छूट का लाभ उठाकर मतदान के लिए जालंधर लौटने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह कदम मतदाताओं, विशेषकर युवाओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रशासन के चल रहे अभियान को मजबूत करेगा। वोट दें, हवाई टिकट में छूट लें (Vote and avail discount on air tickets) India Elections :डीईओ ने आईईएलटीएस केंद्रों से कहा कि वे अपने संस्थानों में पढ़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को 1 जून को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति निकटतम बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर 4 मई तक फॉर्म 6 भरकर अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। इसी प्रकार, मतदाता इस संबंध में अधिक जानकारी हेल्पलाइन पर भी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 60 लाख लोग विदेशों में बसे (NRI Voters) Lok Sabha Elections 2024 News : आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब से लगभग 60 लाख लोग विदेशों में बसे (NRI Voters) हैं, जिनमें से ज्यादातर अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य गैर-अंग्रेजी भाषी यूरोपीय देशों जैसे इटली, जर्मनी और फ्रांस में हैं। अधिकतर अप्रवासी राज्य के दोआबा क्षेत्र से आते हैं, जिसमें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर जिले शामिल हैं। जालंधर में पंजाब की एनआरआई सभा (NRI Sabha) भी है। यह भी पढ़ें

पढ़ना जारी रखे

Home / world / Lok Sabha Elections 2024 : वोटर्स के लिए खुशखबरी, अब फ्लाइट टिकट्स पर मिलेगी 50% की छूट