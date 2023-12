माइक टायसन से पंगा लेने वाले शख्स ने की 3.7 करोड़ की डिमांड, जानिए क्या है पूरा मामला

Mike Tyson Flight Fight Incident: माइक टायसन ने पिछले साल प्लेन में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से अब एक शख्स उनसे 3.7 करोड़ की डिमांड कर रहा है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

Mike Tyson beats up guy who poked him on plane