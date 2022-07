श्रीलंका में सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, घर छोड़कर भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा

श्रीलंका में सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। वहीं खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया है।

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके सरकारी आवास में धावा बोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे घर छोड़कर भाग गए हैं। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि लगातार बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने शनिवार को कर्फ्यू हटा दिया है। यह कर्फ्यू सरकार विरोधी प्रदर्शनों को रोकने के लिए कोलंबो सहित देश के पश्चिमी प्रांत में 7 संभागों में लगाया गया था।

