समलैंगिक पुरुषों को Monkeypox से सबसे अधिक खतरा, WHO के डाटा में हुआ खुलासा

Monkeypox: एक डाटा में सामने आया है कि Monkeypox से पुरुष सबसे अधिक संक्रमित हैं। इनमें भी अधिकतर वो पुरुष हैं जिनका दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध है।

Updated: July 03, 2022 12:57:41 pm

दुनियाभर में फैल रहे Monkeypox से एक्स्पर्ट्स की चिंता बढ़ रही हैं। पिछली कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया था कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इसकी चपेट में सबसे अधिक आ रहे हैं। कुछ तो इसे महामारी का टैग देने से साफ मना कर रहे हैं क्योंकि ये समलैंगिक लोगों में अधिक फैल रहा। इसको लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से WHO ने कहा है कि इस बीमारी के 99 फीसदी मरीज समलैंगिक पुरुष हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) यूरोप के निदेशक डॉ. हंस क्लूज ने कहा है कि WHO द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराए गए हैं उससे साफ है कि मंकीपॉक्स के कुल मामलों में 99 फीसदी संख्या पुरुषों की है। इसमें वो पुरुष हैं जिनका दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध है।

