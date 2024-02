YouTube पर Parenting Advice के वीडियो बनाने वाली मां ने खुद के बच्चों के साथ किया वो..सुनकर कांप जाएगी रूह

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Feb 22, 2024 09:55:04 am

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ऐसा केस सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल यहां पर एक महिला जो यूट्यूब पर पैरेंटिंग एडवाइस के वीडियो अपलोड करती थी, उसने खुद के बच्चों के साथ सालों तक शोषण किया। हैरानी की बात ये है कि इस कुकृत्य का इस महिला को कोई अफसोस नहीं हुआ लेकिन जब उसे सजा सुनाई गई तो उसने अपने किए की माफी मांगी।

Mother who made videos on YouTube exploited her children