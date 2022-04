ब्रिटेन की संसद में सांसद देख रहे थे अश्लील वीडियो, जानिए क्या बोले पीएम बोरिस जॉनसन

ब्रिटेन की संसद में सदन की कार्रवाई के दौरान पॉर्न देखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पार्टी के ही सांसदों के बयानों के बाद अब इस मामले को लेकर खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल ब्रिटेन के पीएम भी इन दिनों जांच का सामना कर रहे हैं। उनपर लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने का आरोप है।

ब्रिटेन में सदन की कार्रवाई के दौरान एक सांसद पर पार्न देखे जाने का मामला और गर्माता जा रहा है। एक तरफ पार्टी सांसदों ने अपने ही साथियों की ओर से अश्लील वीडियो देखे जाने को लेकर आपत्ति जताई है तो वहीं अब इस पूरे मामले पर खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस मामले को लेकर पत्रकारों ने पीएम जॉनसन से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि, काम करने वाले किसी जगह पर पॉर्न फिल्म देखना बिलकुल अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा- जाहिर तौर पर कोई भी शख्स काम करने की जगह पर इस तरह की हरकत करता है तो वो बिलकुल अस्वीकार्य है। बता दें कि खुद पीएम बोरिस जॉनसन भी इन दिनों एक अन्य मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।

MP Was Watching Porn Videos In UK Parliament Know What PM Boris Johnson Reaction